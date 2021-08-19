İzmir’de başörtülü kadına saldıran çift için iddianame hazırlandı

Trafikte yaşanan tartışmada genç kadını darbederek hakarette bulundukları gerekçesiyle tutuklanan minibüs şoförü için 8, serbest bırakılan eşi için ise 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

22 Temmuz’da İzmir’in Karabağlar ilçesi Eski İzmir Caddesi üzerinde geri manevra yapan minibüs şoförü Ramazan Ergün (43), Rabia Yılmaz’ın bacağına çarptı.

Yılmaz, tepki gösterince iddiaya göre, Ramazan Ergün ve eşi Yeliz Ergün minibüsten inerek Yılmaz’ı darbedip, başörtü taktığı için hakaretlerde bulundu.

Olaydan sonra darp raporu alan Yılmaz, Ergün çiftinden şikayetçi oldu.

ŞOFÖR TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST KALDI

Gözaltına alınan Ergün çifti, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ramazan Ergün tutuklanarak cezaevine gönderilirken, eşi Yeliz Ergün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili iddianame hazırlandı.

İddianamede; Yılmaz’ın, kendisini fark ettirmek için minibüse eliyle vurduğu ancak Ergün’ün buna rağmen kendisine çarptığı belirtildi.

Çarpmadan sonra taraflar arasında sözlü tartışma yaşandığı ardından da şüphelilerin Yılmaz’ı darbettiği belirtildi.

Tarafların birbirlerine hakaret ettiği sırada şüphelilerin, Yılmaz’ın başörtüsünü açmaya çalıştıkları, Ramazan Ergün’ün bu sırada yaptığı hakaretlerde iddianamede yer buldu.

BİRİ İÇİN 8, DİĞERİ İÇİN 11 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, Ramazan Ergül’ün 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 8 yıla kadar, Yeliz Ergün için ise 'hakaret', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istendi.