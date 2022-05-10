İzmir’de başörtülü kıza saldırı davası: Olay yeri keşfi istendi

Yolun karşısına geçmek isteyen genç kızın başörtüsünü çıkararak darbettiği öne sürülen dolmuş şoförü ile eşinin yargılandığı davada hakim; olay yerinde keşif yapılmasını istedi, duruşmayı erteledi.

İzmir’in Karabağlar ilçesindeki Eski İzmir Caddesi üzerinde bulunan bir ATM'den geçen 22 Temmuz'da para çekip, yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz'ın (23) bacağına, o sırada geri manevra yapan Ramazan Ergün’ün kullandığı minibüs çarptı.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

‘Başörtüm zorla çıkarıldı’

Yılmaz, tartışma sırasında Ramazan Ergün ve eşi Yeliz Ergün tarafından darbedilğini, başörtüsünün zorla çıkarılıp, başörtüsü üzerinden hakarete uğradığını ve tehdit edildiğini öne sürerek, polise şikayetçi oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

İkisi için 19 yıla kadar hapis istemi

İddianamede, Ramazan Ergün hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Yeliz Ergün hakkında ise 'hakaret', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Ergün çiftinin şikayetçi olması üzerine Rabia Yılmaz hakkında da 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçundan açılan dava da bununla birleştirildi.

Güvenlik kameralarına ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı

Mağdur-sanıkların yargılanmasına İzmir 43'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya şikayetçi- sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Geçen duruşmada istenen olayı gören güvenlik kameralarına ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığı ifade edildi.

Olay yerinde keşif yapılacak

Duruşmada söz verilen Rabia Yılmaz, üzerine atılı suçlamaları reddetti.

Yılmaz'ın avukatı Gizem Elif Büyükyıldırım, “Müvekkilimin yaralama kastı yoktur. Meşru müdafaa kapsamında kalmıştır. Yılmaz, olayın mağdurudur. Hiçbir eylem bir genç kızın başörtüsünü çekip sokak ortasında darbetmeye haklı sebep olamaz.” ifadelerini kullandı.

DHA’nın haberine göre savunmaların ardından hakim, olay yerinde keşif yapılmasını hükmederek duruşmayı erteledi.