İzmir'de belediye otobüsü kayganlaşan yolda duvara çarptı! 10 kişi yaralandı Kontrolden çıkan belediye otobüsünün duvara çarptığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

AA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 13.15 sıralarında 42 yaşındaki Mevlüt A. yönetimindeki 599 No'lu M.Erener- Halkapınar seferi yapan belediye otobüsü yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda bir anda kontrolden çıktı.

Yokuş aşağı savrulan otobüs, sokak köşesindeki duvara çarparak durabildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.

10 kişi yaralandı

Araç içerisinde sıkışan sürücü Mevlüt A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken otobüste ilk belirlemelere göre 10 kişinin daha yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere sevk edilirken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bazı yolcular ayakta tedavi edildi.

O anlar kaydedildi

Öte yandan meydana gelen kaza sokakta bulunan bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntüde kayganlaşan yolda yokuş aşağı savrulan otobüs yer aldı.

"Otobüste çok sayıda yaralı vardı ve ambulans çağırdık"

Kaza anını anlatan çevre sakinleri, bu yolda yağmur yağdığı zaman sürekli kaza olduğunu dile getirerek önlem alınmamasına tepki gösterdi.

Sadettin Çiçek adlı vatandaş şöyle dedi:

Fren sesi ve ardından gürültüyü duydum koşarak yardıma geldim. Otobüste çok sayıda yaralı vardı ve ambulans çağırdık. Burada ne zaman yağmur yağsa yol kayganlaşsa sürekli trafik kazası oluyor. Buraya önlem alınmasını istiyoruz.

Daha önce de kaza yaşandı

Vatandaşlardan Zemirhan Çiçek ve Murat Ekin de, bu mahallede yolların çok tehlikeli olduğunu dile getirerek özellikle toplu taşıma araçlarının çok sayıda kazaya karıştığını belirtti ve yetkililerin buraya önlem alması gerektiğini söyledi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.