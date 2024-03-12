İzmir'de belediye otobüsü kaza yaptı: 1 ölü Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan otobüsün yaptığı kazada 43 yaşındaki yolcu Erhan Kaya hayatını kaybetti.

AA

İstanbul'da sık sık yaşanan otobüs kazalarına Ankara ve İzmir de katıldı.

İzmir'de Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan Hakkı Diyar yönetimindeki ESHOT otobüsü, Sarnıç orman yolu mevkiinde, karşı yönden gelen Ergün Çelik yönetimindeki tırla çarpışmamak için manevra yaptı.

Bu sırada tırın otobüsün körük bölümüne çarpması sonucu iki araç da yoldan çıkarak ormanlık alana girdi.

1 kişi hayatını kaybetti

Kazada otobüsteki yolculardan Erhan Kaya (43), olay yerinde hayatını kaybetti.

Tırın sürücüsü ile otobüste bulunan 3 yolcu da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ankara'da da EGO otobüsü virajı alamayarak devrilmiş, 4'ü ağır olmak üzere 16 yolcu yaralanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)