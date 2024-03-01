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İzmir'de bıçaklanıp kendi imkanlarıyla hastaneye giden 3 kişiden biri öldü

İzmir'de bıçaklanıp kendi imkanlarıyla hastaneye giden 3 kişiden biri öldü İzmir'de kendi imkanlarıyla geldikleri acil servisin önünde otomobilden inen 3 kişiden 2'sinin yaralı olduğu fark edildi. Bıçaklandığı belirlenen yaralılardan biri yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.