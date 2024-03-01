İzmir'de bıçaklanıp kendi imkanlarıyla hastaneye giden 3 kişiden biri öldü

DHA
İzmir'in Kınık ilçesinde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Kınık Devlet Hastanesi acil servisinin önüne geldi.
Otomobilden inen 3 kişiden Serdar Çam (24) ve Tayfun Kadan'ın (22) çeşitli yerlerinden bıçaklandığını fark eden sağlık görevlileri yaralılara müdahalede bulundu.
Hayatını kaybetti
Serdar Çam, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken Tayfun Kadan ise buradan Necla Mithat Özture Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Otomobilde bulunan 3'üncü kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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