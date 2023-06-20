İzmir'de bıçaklı kavga: İzindeki polis memuru yaralandı İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada izindeki polis memuru ağır yaralandı.

AA

İzinli olarak İzmir'e gelen İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru C.A. ile T.T., B.D., M.T. ve yabancı uyruklu İ.A. arasında Konak ilçesi Alsancak Kordon Boyu'nda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada T.T., C.A'yı göğsünden bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince C.A., Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır

C.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin farklı suçlardan kaydı bulunduğu öğrenildi.