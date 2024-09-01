İzmir'de bıçaklı 'omuz attın' kavgası

DHA
İzmir'de gençlerin kavgası kanlı bitti.
Kemalpaşa ilçesinde rekreasyon alanında bulunan yürüyüş yolunda S.K. ve ağabeyi F.K. ile Furkan Can Soyata arasında omuz atma bahanesiyle kavga çıktı..
BIÇAKLANAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Kavga sırasında S.K., yanındaki bıçakla Furkan Can Soyata'yı yaraladı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN VE AĞABEYİ GÖZALTINDA
Furkan Can Soyata, ambulansla kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
S.K. ve F.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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