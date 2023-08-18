İzmir'de bıçaklı saldırıya uğrayan emekli polis memuru gasp edildi İzmir'de yolda yürüyen emekli polis memuru arkasından gelen kişi veya kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan adamı gasp ettikten sonra kaçan şüpheli veya şüpheliler polis ekiplerince her yerde aranıyor.

İHA

İzmir'in Konak ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde emekli polis memuru M.R.A. (69), saat 02.00 sıralarında cadde üzerinde yürüdüğü sırada arkasından gelen kişi veya kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı.

Sırt kısmından bıçaklanan M.R.A. kanlar içerisinde yere düşerken başını beton zemine çarptı.

O sırada kişi veya kişiler polis memurunun üzerinde bulunan bir miktar parayı çalıp olay yerinden hızla kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerin ardından durumunun ağır olduğu belirlenen 69 yaşındaki adamı ambulans ile İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Polis ekipleri kamera kayıtları ve görgü şahitlerinin ifadeleri yönünde şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.