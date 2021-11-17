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    İzmir'de bıçaklı ve silahlı kavga: 6 yaralandı

    Konak ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
    • AA
    • 17.11.2021 - 06:27
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    İzmir'de bıçaklı ve silahlı kavga: 6 yaralandı

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi 830 Sokak'ta M.V.D. (17), seyir halinde olan Yasin T'nin yol verme tartışması sebebiyle aracının önünü keserek küfretti.

    3 KİŞİ SİLAHLA, 3 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçlarda bulunan Halil T, Murat T. ve Ahmet Ç. silahla, Yasin T, Ahmet B. ve Özkan D. ise bıçakla yaralandı.

    Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İzmir de bıçaklı ve silahlı kavga: 6 yaralandı #1

    POLİS, OLAY YERİNDEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

    Yaralıların bir kısmı sağlık ekiplerince bir kısmı ise yakınları tarafından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

    Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.V.D, Emrah D. (36) ve Savaş D'yi (40) yakalamak için çalışma başlattı.

    İzmir de bıçaklı ve silahlı kavga: 6 yaralandı #2

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