İzmir'de bıçaklı ve silahlı kavga: 6 yaralandı

Konak ilçesinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Ülkü Mahallesi 830 Sokak'ta M.V.D. (17), seyir halinde olan Yasin T'nin yol verme tartışması sebebiyle aracının önünü keserek küfretti.

3 KİŞİ SİLAHLA, 3 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçlarda bulunan Halil T, Murat T. ve Ahmet Ç. silahla, Yasin T, Ahmet B. ve Özkan D. ise bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS, OLAY YERİNDEN KAÇAN ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Yaralıların bir kısmı sağlık ekiplerince bir kısmı ise yakınları tarafından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.V.D, Emrah D. (36) ve Savaş D'yi (40) yakalamak için çalışma başlattı.