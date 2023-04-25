İzmir'de bıçaklı ve silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaşamını yitirdi İzmir Konak'ta kimliği belirsiz kişi veya kişilerce hem silahlı hem de bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İHA İzmir'in Konak ilçesinde korkunç vahşet... 42 yaşındaki Mehmet Aydın, saat 01.00 sıralarında Atilla Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde ilerlerken yanına gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce hem bıçaklı hem de silahlı saldırıya uğradı. Aydın, vücuduna isabet eden kurşun ve bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Yerde kanlar içerisinde hareketsiz yatan adamı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılamadı Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde durumu ağır olduğu tespit edilen Aydın, ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mehmet Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.