İzmir'de taksiye binen kadın yolcunun hırsızlık yaptığı anlar kamerada

İzmir'de taksiye binen kadın yolcunun hırsızlık yaptığı anlar kamerada

Bindiği taksiciden valizlerini indirmesini isteyerek 500 TL çalan kadın, durumun fark edilmesinin ardından olay yerinden kaçtı. O anlar araç kamerasına kaydedildi.

İzmir'in Konak ilçesinde taksicilik yapan 65 yaşındaki Özer Yücedağ'ın aracına öğle saatlerinde kadın yolcu bindi.

27 yaşındaki İlknur U., bir süre sonra gitmek istediği adrese geldiğini söyleyerek inmek istedi.

Ardından bagajda bulunan çantasını indirmesi için şoför Yücedağ'dan yardım istedi.

Yardım etmek istedi parasından oldu

Yücedağ yardımcı olmak için araçtan inerken, kadın yolcunun aracın güneşlik kısmında bulunan 500 lirayı alıp cebine koyduğunu fark etti.

Bunun üzerine öfkelenen şoför parasını geri istedi ancak şüpheli parayı almadığını söyledi.

Şoför, hırsızdan şikayetçi oldu

Kısa süreli tartışmanın ardından İlknur U., araçtan inerek kaçtı. Olayın ardından taksi şoförü polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

DHA'nın haberine göre, hırsızlık anları araç kamerasına yansıdı.

















