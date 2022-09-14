Petrol
95.14
2.11%
Euro
18.2495
0.31%
Dolar
18.24
-0.05%
Altın
998.93
-0.01%
Borsa
3408
0.00%
Bitcoin
373.527
-4.44%
BTXN Coin
6.46
-3.86%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    İzmir'de taksiye binen kadın yolcunun hırsızlık yaptığı anlar kamerada

    Bindiği taksiciden valizlerini indirmesini isteyerek 500 TL çalan kadın, durumun fark edilmesinin ardından olay yerinden kaçtı. O anlar araç kamerasına kaydedildi.
    • 14.09.2022 - 16:40
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 16:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de taksiye binen kadın yolcunun hırsızlık yaptığı anlar kamerada

    İzmir'in Konak ilçesinde taksicilik yapan 65 yaşındaki Özer Yücedağ'ın aracına öğle saatlerinde kadın yolcu bindi.

    27 yaşındaki İlknur U., bir süre sonra gitmek istediği adrese geldiğini söyleyerek inmek istedi.

    Ardından bagajda bulunan çantasını indirmesi için şoför Yücedağ'dan yardım istedi.

    Yardım etmek istedi parasından oldu

    Yücedağ yardımcı olmak için araçtan inerken, kadın yolcunun aracın güneşlik kısmında bulunan 500 lirayı alıp cebine koyduğunu fark etti.

    Bunun üzerine öfkelenen şoför parasını geri istedi ancak şüpheli parayı almadığını söyledi.

    İzmir'de bindiği şoförü dolandıran kadın taksiden kaçtı VİDEO

    Şoför, hırsızdan şikayetçi oldu

    Kısa süreli tartışmanın ardından İlknur U., araçtan inerek kaçtı. Olayın ardından taksi şoförü polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

    DHA'nın haberine göre, hırsızlık anları araç kamerasına yansıdı.

    İzmir de taksiye binen kadın yolcunun hırsızlık yaptığı anlar kamerada #1

    İzmir de taksiye binen kadın yolcunun hırsızlık yaptığı anlar kamerada #2

    İzmir de taksiye binen kadın yolcunun hırsızlık yaptığı anlar kamerada #3

    İzmir de taksiye binen kadın yolcunun hırsızlık yaptığı anlar kamerada #4

    İzmir de taksiye binen kadın yolcunun hırsızlık yaptığı anlar kamerada #5


    Temmuz ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 arttı
    Ekonomi

    Temmuz ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 arttı

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Meral Akşeher’den ‘Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır’ sorusuna yanıt
    Gündem

    Meral Akşeher’den ‘Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır’ sorusuna yanıt

    Görüş Bildir