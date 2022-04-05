İzmir'de bir araçta 90 parça tarihi eser bulundu

Emniyet ekiplerinin tespit ettiği bir araçta yapılan aramalarda 90 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan Ayrancılar Mahallesi'nde tarihi eser ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, operasyon başlattı.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolünde belirlenen bir araç durduruldu.

90 PARÇA TARİHİ ESERE EL KONULDU

Araç içerisinde yapılan aramalarda; Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 4 adet sikke, 1 adet gümüş ikram tepsisi, 1 adet kaplumbağa uyarı düdüğü, 3 adet kan sunağı, 1 adet kandil, 10 adet altın kolye, 1 adet altın toka, 2 adet altın küpe, 35 adet bronz elbise düğmesi, 1 gözyaşı şişesi, 1 adet tarihi Anadolu köpeği objesi ve 30 adet tarihi eser niteliğinde obje olmak üzere toplam 90 parça tarihi eser ele geçirildi.

1 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Ayrıca şüpheli üzerinde yapılan aramada da bir tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alınırken, başlatılan adli soruşturma sürüyor.