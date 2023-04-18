İzmir'de bir baba oğlunu öldürdü

İzmir’de bir baba, evlat katili oldu…
Bayraklı’da ikamet eden emekli 6 çocuk babası Mehmet Ali K., birlikte yaşadığı demir çelik fabrikasında çalışan 36 yaşındaki oğlu Hasan Hüseyin K.'yi işe gitmesi için uyandırmak istedi.
İşe gitmek istemedi, babasını itti
Saat 08.00 sıralarında odasına giren babasına işe gitmek istemediğini söyleyen Hasan Hüseyin K., onu iterek yere düşürdü.
Yerden kalkıp, yan odadan tüfeğini alan Mehmet Ali K., oğluna doğrultup, ateşledi.
Hasan Hüseyin K., beline isabet eden saçmalarla kanlar içinde kaldı.
Komşular ihbar etti
Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hasan Hüseyin K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Emniyete götürüldü
Hasan Hüseyin K.'nin cenazesi, polis ve savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Gözaltına alınan 72 yaşındaki Mehmet Ali K., emniyete götürüldü.