İzmir'de bir çocuğun öldüğü düğünde müdür tutuklandı Düğün salonundaki duvarın yıkılması sonucu 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk da ağır yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan işletmenin müdürü tutuklanırken, salonun sahibi serbest bırakıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA 9 yaşındaki Deniz Çelebi, ailesiyle birlikte İzmir’in Torbalı ilçesi Fevzi Paşa Caddesi'nde yapılan bir düğüne katıldı. Ancak düğün, feci bir şekilde bitti. Duvar devrildi, Deniz öldü Kır düğünü için dekor amaçlı kurulan duvar, Deniz ve 7 yaşındaki Eğmen Gürbüz’ün üzerine devrildi. Dehşete düşüren kaza sonrası Deniz öldü, diğer çocuk ağır yaralı olarak Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdür tutuklandı Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi S.T. ile işletmenin müdürü D.S.Ş. gözaltına alındı. İki kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan işletme müdürü D.S.Ş. tutuklanırken, işletme sahibi S.T. adli kontrolle serbest bırakıldı.