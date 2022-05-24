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- İzmir’de bir evin bahçesinden 4 av tüfeği çıktı
İzmir’de bir evin bahçesinden 4 av tüfeği çıktı
Konak ilçesinde, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir evin bahçesinde 4 av tüfeği ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ele geçirdi.
- 24.05.2022 - 04:43
İzmir'in Konak ilçesine bağlı Güney Mahalle’de bir evin bahçesinde silahlar bulunduğu yönündeki vatandaş ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese intikal etti.
Bahçeden 4 av tüfeği ve çok sayıda kartuş ele geçirildi
İHA'nın haberine göre; söz konusu evin bahçesinde aramalarda bulunan ekipler, 4 av tüfeği ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ele geçirdi. Polis ekiplerince tüfeklere el konulurken, ev sahibi olduğu belirtilen M.C., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.