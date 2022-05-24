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    İzmir’de bir evin bahçesinden 4 av tüfeği çıktı

    Konak ilçesinde, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir evin bahçesinde 4 av tüfeği ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ele geçirdi.
    • 24.05.2022 - 04:43
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    İzmir’de bir evin bahçesinden 4 av tüfeği çıktı

    İzmir'in Konak ilçesine bağlı Güney Mahalle’de bir evin bahçesinde silahlar bulunduğu yönündeki vatandaş ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, belirlenen adrese intikal etti.

    Bahçeden 4 av tüfeği ve çok sayıda kartuş ele geçirildi

    İHA'nın haberine göre; söz konusu evin bahçesinde aramalarda bulunan ekipler, 4 av tüfeği ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ele geçirdi. Polis ekiplerince tüfeklere el konulurken, ev sahibi olduğu belirtilen M.C., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir’de bir evin bahçesinden 4 av tüfeği çıktı #1


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