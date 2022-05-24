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İzmir’de bir evin bahçesinden 4 av tüfeği çıktı

İzmir’de bir evin bahçesinden 4 av tüfeği çıktı

Konak ilçesinde, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir evin bahçesinde 4 av tüfeği ve tüfeklere ait çok sayıda kartuş ele geçirdi.