İzmir’de bir gecede 37 aracın lastikleri kesildi

Aynı ilçede çok sayıda araca zarar veren ve polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli, olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

İzmir'in Menemen ilçesinde gece devriyesi esnasında arabaların lastiklerinin inik olduğunu fark eden bekçiler, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

37 ARACIN LASTİĞİNİ KESTİLER

Olay yerine gelen emniyet ekiplerinin incelemesinde, 37 aracın lastiklerinin kesildiği tespit edildi. Durumun anlaşılması üzerine araç sahiplerine ulaşılarak bölgede soruşturma çalışmaları başlatıldı.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Yapılan detaylı incelemelerde, elektrikli motor ile dolaşan iki kişinin araçların yanında durarak lastikleri bıçakla patlattığı belirlendi. Kimlik bilgilerine ulaşan ekipler M.G. ve E.A. isimli şüpheliler, sabah olmadan adreslerinde gözaltına alındı.

'ALKOLLÜYDÜK' DEDİLER

Menemen’de görev yapan bekçilerin dikkati sayesinde çözülen olayda, şüphelilerin emniyetteki ilk ifadelerinde, alkollü olduklarını ve alkolün etkisiyle böyle bir şey yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

SERBEST KALDILAR

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.G. ve E.A., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.









