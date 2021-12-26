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    İzmir'de bir genç, tartıştığı annesini bıçakla öldürdü

    Karabağlar ilçesinde Alican E., tartıştığı annesi Sevda Yalın'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü.
    • DHA
    • 26.12.2021 - 08:08
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    İzmir'de bir genç, tartıştığı annesini bıçakla öldürdü

    İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki binanın birinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan tartışmada Alican E., annesi Sevda Yalın'ı(56) göğsünden bıçakladı. Alican E., daha sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    YARALI ANNE KURTARILAMADI

    İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından Yalın'ı Bozyaka Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    İzmir de bir genç, tartıştığı annesini bıçakla öldürdü #1

    Yalın, hastanede hayatını kaybetti. Alican E., gözaltına alınarak emniyete götürülürken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    İzmir de bir genç, tartıştığı annesini bıçakla öldürdü #2

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