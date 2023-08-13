İzmir'de bir kişi annesine satırla saldırdı İzmir'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahsın satırla saldırdığı annesi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İHA İzmir’in Karşıyaka ilçesinde korkunç olay... ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen B.E.G, annesi S.G'ye (52) satırla saldırdı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır Sağlık ekiplerince boynunda 3, ellerinde ise 2 kesi bulunan ve hayati tehlikesi olduğu belirlenen talihsiz kadın ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S.G'nin buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi. Satırlı saldırgan yakalandı Satırlı saldırgan suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.