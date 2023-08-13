İzmir'de bir kişi annesine satırla saldırdı

İHA
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde korkunç olay...
ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen B.E.G, annesi S.G'ye (52) satırla saldırdı.
Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Durumu ağır
Sağlık ekiplerince boynunda 3, ellerinde ise 2 kesi bulunan ve hayati tehlikesi olduğu belirlenen talihsiz kadın ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.G'nin buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
Satırlı saldırgan yakalandı
Satırlı saldırgan suç aletiyle birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.