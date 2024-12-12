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İzmir'de bir kişi araçta tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de bir kişi araçta tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü İzmir'de bir kişi hafif ticari araç ile geldikleri parkta aracın içinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.