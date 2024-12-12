DHA
İzmir'in Konak ilçesinde arkadaş oldukları öğrenilen Fehim Can Erdoğan (23) ve A.Ö. (24), hafif ticari araç ile Şehitlik Koruluğu'na geldi.
İddiaya göre A.Ö., henüz belirlenemeyen nedenle araç içerisinde tartıştığı Erdoğan'ı bıçakladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli A.Ö. gözaltına alınırken Erdoğan'ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.
Erdoğan'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şüpheli A.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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