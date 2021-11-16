İzmir'de bir kişi asansör ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti

İzmir'de bir kişi asansör ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 4 katlı apartmanın 2'nci katında asansör boşluğunda sıkışan 69 yaşındaki Abdülbaki Tetik, yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 166 sokaktaki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana gelen olayda, diyaliz tedavisi gördüğü öğrenilen Abdülbaki Tetik, hastaneden döndükten sonra evine bırakıldı.

ASANSÖR İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

Tetik, 2'nci kattaki dairesine çıkmak için binaya sonradan yapıldığı öğrenilen ve zemin ile duvar arasında boşluğun bulunduğu asansöre bindi. Tetik, 2'nci kata geldikten sonra asansörden ineceği sırada, iddiaya göre düşerek asansör boşluğu ile duvar arasında sıkıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu fark eden apartman sakinleri, 110 AKS, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen 110 AKS ekipleri yaptıkları müdahale ile Tetik'i sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tetik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Tetik'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.