İzmir'de bir kişi boşanma aşamasındaki karısını parkta öldürdü İzmir'de bir kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından çocuk parkında tabancayla vurularak öldürüldü.

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İHA

İzmir'de korkunç olay...

Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi'nde bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan Gözde Karamus (29) ile Serdar Karamus (30) parkta bir araya geldi.

Yanında tabanca bulunan Serdar Karamus, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı Gözde Karamus'u sırtından ve başından vurdu.

Ardından tabancayı başına dayayarak ateşledi.

Genç kadın hastanede can verdi

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri durumları ağır olan Gözde Karamus ile Serdar Karamus'u olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırdı.

Genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Durumu ağır olan Serdar Karamus'un ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)