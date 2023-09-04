İzmir'de bir kişi husumetlisi tarafından başından vuruldu İzmir'de husumetlisi olduğu öğrenilen saldırgan tarafından sokak ortasında başından tabancayla vurulan şahıs yaşam savaşı veriyor.

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DHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Nergis Mahallesi'nde kahvehane işletmecisi olduğu öğrenilen Y.A. ile husumetlisi K.G., sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

Gerginlik yükselirken K.G., yanında bulunan tabancayla Y.A.'ya ateş açtı.

Başından vurulan Y.A., kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Durumu ağır

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Y.A., ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Yaralının burada ameliyata alındığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.