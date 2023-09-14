İzmir'de bir kişi parkta tartıştığı eski eşine kurşun yağdırdı İzmir'in Konak ilçesinde 35 yaşındaki Ezgi Gülizar, parkta tartıştığı eski eşi E.S. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA

Bir kadın daha eski eşi tarafından vahşice öldürüldü.

Bu kez olayın adresi İzmir.

Saat 16.00 sıralarında Eşrefpaşa'da Cici Park içinde bulunan Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde meydana gelen olayda Ezgi Gülizar'ın, arkadaşı ile gittiği Konak İlçe Sağlık Müdürlüğüne eski eşi E.S. de geldi.

Ezgi Gülizar ile eski eşi E.S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada E.S., yanında bulunan tabancayla Ezgi Gülizar'a 6 el ateş etti, Gülizar kanlar içerisinde yığılırken, E.S. ise tabancayı parka atarak olay yerinden kaçtı.

Talihsiz kadın hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gülizar, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ezgi Gülizar, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)