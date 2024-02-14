İzmir'de bir kişi sivil polislere çalıntı telefon satmaya çalışırken yakalandı

DHA
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz günlerde Konak ilçesi Çankaya semtinde bulunan bit pazarına gelen bir kişinin davranışlarından şüphelendi.
Polis ekipleri şüpheli M.S.'yi takibe aldı.
Suçüstü yakalandı
Bu sırada M.S., alıcı olabileceğini düşünerek sivil polisin yanına geldi ve elindeki telefonu satmak istedi.
M.S.'nin satmaya çalıştığı telefonun Bornova'da bulunan bir internet kafeden çalındığı belirlendi.
Polis ekiplerince suçüstü yakalanan M.S. gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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