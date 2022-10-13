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    İzmir'de bir kişi tartıştığı avukatı bıçakladı

    Sokakta karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Öfkeli saldırgan yanındaki bıçakla avukatı defalarca bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
    • 13.10.2022 - 08:43
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    İzmir'de bir kişi tartıştığı avukatı bıçakladı

    İzmir'in Bornova ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı.

    Avukat Abdullah Emrah Koyuncu, akşam saatlerinde yolda yürüdüğü sırada S.A. isimli şahısla karşılaştı.

    Sebebi bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada kısa sürede tansiyon yükseldi ve ikili kavga etmeye başladı.

    Defalarca bıçakladı

    Bu sırada öfkelenen S.A. yanındaki bıçağı çıkararak Koyuncu'yu defalarca bıçakladı.

    Genç adam kanlar içinde yere yığılırken saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    İzmir de bir kişi tartıştığı avukatı bıçakladı #1

    Hastaneye kaldırıldı

    Kavgayı gören vatandaşların durumu ihbar etmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yapılan ilk müdahalenin ardından Koyuncu ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri ise kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    Sağlık durumu iyi

    DHA'nın aktarımına göre; Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan Koyuncu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İzmir de bir kişi tartıştığı avukatı bıçakladı #2


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