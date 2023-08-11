İzmir'de bir kişi tartıştığı kayınpederini tabancayla öldürdü

DHA
İzmir'in Foça ilçesi Küçükdeniz sahilinde S.K. (42), kayınpederi Mehmet Arslandal'ın (66) sahibi olduğu gezi teknesine geldi.
Kayınpeder ile damat arasında çıkan alacak verecek tartışması kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
S.K., yanında getirdiği tabancayı çıkartarak kayınpederini vurdu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Şüpheli S.K. gözaltına alınırken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslandal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Arslandal'ın cenazesi Foça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.