İzmir'de bir otomobilden 5,5 kilo kokain çıktı
DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, İzmir'e İstanbul'dan otomobile gizlenerek getirileceği öğrenildi.

Bu kapsamda ekipler otomobili takibe aldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ 'EREZ' BULDU

Otomobilin 17 Eylül'de Kemalpaşa ilçesinde durduğu tespit edildi.

Özel eğitimli narkotik köpeği Erez ile otomobilde arama yapıldı.

Erez'in tepki verdiği çantadan 5 kilo 537 gram kokain ele geçirilirken, çalışmalar kapsamında O.B. ve Y.T. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Öznur Kaya
Editör