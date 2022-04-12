57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. etabı sırasında yarışçıların parkura giren yayaya çarptıkları anlar kameraya yansıdı.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı.

Turun 2. etabı İzmir'in Selçuk ilçesinde koşuldu.

158 kilometrelik Selçuk-Alaçatı etabında akılalmaz bir kaza meydana geldi.

Parkura giren yayaya çarptılar

Süratle ilerleyen bisikletçiler parkura giren bir yayaya çarptı.

Şenol adlı yayayı uyaran arkadaşı da kazayı önleyemedi.

Uyarılara kulak asmayan Şenol ve ona müdahale etmeye çalışan polis memuru, onlara çarpan bisikletçilerle yere serildi.

O anlar kameralara yansıdı.

İzmir'de bisikletçiler parkura giren yayaya çarptı VİDEO



Yaralılar tedavi altına alındı

Kazada yaralanan yarışçılar ve polis memuru tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili Türkiye Bisiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, tedavileri tamamlanan kişilerin taburcu olduğu ve organizasyonda güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde alındığı ifade edildi.