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    İzmir'de bisikletçiler parkura giren yayaya çarptı

    57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 2. etabı sırasında yarışçıların parkura giren yayaya çarptıkları anlar kameraya yansıdı.
    • 12.04.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 15:37
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    İzmir'de bisikletçiler parkura giren yayaya çarptı

    57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı.

    Turun 2. etabı İzmir'in Selçuk ilçesinde koşuldu.

    158 kilometrelik Selçuk-Alaçatı etabında akılalmaz bir kaza meydana geldi.

    Parkura giren yayaya çarptılar

    Süratle ilerleyen bisikletçiler parkura giren bir yayaya çarptı.

    Şenol adlı yayayı uyaran arkadaşı da kazayı önleyemedi.

    Uyarılara kulak asmayan Şenol ve ona müdahale etmeye çalışan polis memuru, onlara çarpan bisikletçilerle yere serildi.

    O anlar kameralara yansıdı.

    İzmir'de bisikletçiler parkura giren yayaya çarptı VİDEO

    İzmir de bisikletçiler parkura giren yayaya çarptı #1

    Yaralılar tedavi altına alındı

    Kazada yaralanan yarışçılar ve polis memuru tedavi altına alındı.

    Kaza ile ilgili Türkiye Bisiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, tedavileri tamamlanan kişilerin taburcu olduğu ve organizasyonda güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde alındığı ifade edildi.

    İzmir de bisikletçiler parkura giren yayaya çarptı #2

    İzmir de bisikletçiler parkura giren yayaya çarptı #3


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