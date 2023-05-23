İzmir'de bisikletle evden çıkıp gelmeyen adam 3 gündür aranıyor Bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kaybolan 51 yaşındaki tur teknesi sahibi adamı arama çalışmaları, 10'uncu günde devam ediyor.

DHA

İzmir'in Urla ilçesi Özbek Mahallesi'nde tekneyle balık turu düzenleyen Ali Günaltın, 13 Mayıs'ta bisikletiyle gezmeye çıktıktan sonra kayboldu.

Yakınları, akşam eve dönmeyen Günaltın'a ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma, Ali Günaltın'ın bulunması için çalışma başlattı. AFAD ve jandarma ekipleriyle mahallelinin katıldığı arama çalışmalarında iz sürme köpekleri de kullanıldı.

10 gündür aranıyor

Ancak arama faaliyetlerinden sonuç alınamadı.

10'uncu günde arama kurtarma çalışmaları, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler ve Günaltın'ın yakınlarının katılımıyla geniş bir alanda sürüyor.