İzmir'de boğazından bıçaklanan genç yaşamını yitirdi İzmir'in Konak ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boğazından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

İHA İzmir’in Konak ilçesi Lale Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında bir kişi parkta oturduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boğazından bıçaklandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşamını yitirdi Sağlık ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda cinayeti gerçekleştiren kişi ya da kişilerin hafif ticari araçla kaçtığını belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.