İzmir'de boğulan kardeşini kurtarmak isterken kendi canından oldu

İzmir'de boğulan kardeşini kurtarmak isterken kendi canından oldu

Tatilde serinlemek için girdiği denizde kardeşinin boğulduğunu gören genç, kardeşini kurtarmak için çabalarken kafasını kayalıklara vurarak can verdi.

İzmir'e tatile giden aile, çocuklarının cansız bedeniyle döndü.

Tatil'de serinmek isteyen iki kardeş denize girdi. 11'inci sınıf öğrencisi Efe Bazu, bu sırada kardeşinin yüzemediğini ve suda çabalamaya başladığını fark etti.

Kardeşini kurtarmak isterken kendi boğuldu

Hızlıca kardeşini kurtarmak isteyen Bazu, başını kayalıklara çarptı.

Bu sırada dengesini kaybeden genç, kardeşini kurtarmaya çalışırken kendisi boğuldu.

Çevrede bulunan vatandaşın yardımıyla, Efe Bazu ve kardeşi, sudan çıkarıldı.

Efe olay yerinde vefat etti

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Efe Bazu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Bazu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İzmir'de boğulan kardeşini kurtarmak isterken kendi canından oldu VİDEO

Cenazesi memleketine gönderildi

Bazu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp memleketi Edirne'nin Keşan ilçesine getirildi.



Efe Bazu'nun tabutuna taraftarı olduğu Beşiktaş forması ve atkısı koyuldu. Ailesi ve arkadaşları Efe'nin tabutunun başında gözyaşı döktü.

DHA'nın haberine göre, Efe Bazu'nun cenazesi, Yörüker Camisi'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.



































