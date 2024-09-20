İzmir'de borç kavgası kanlı bitti Buca ilçesinde baba ile oğlu, borç nedeniyle sokak ortasında çıkan tartışmada alacaklı Ercüment Yıldırım'ı bıçakla öldürdü.

DHA

Bugün saat 12.00 sıralarında İzmir'in Buca ilçesin bağlı Kozağaç Mahallesi 231/2 Sokak'ta Ercüment Yıldırım(42), iddiaya göre, 300 bin TL alacağı bulunduğu Y.G. (64) ve oğlu E.G. (38) ile sokakta buluştu. Tarafların konuşması tartışmaya, ardından da büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 YERİNDEN BIÇAKLANDI, KURTARILAMADI

Vücudunun 3 ayrı yerinden bıçakla yaralanan Ercüment Yıldırım, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercüment Yıldırım'ı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Ercüment Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.G. ve E.G. emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)