İzmir'de borç kavgasında bir kişi hayatını kaybetti İzmir'de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla boynundan vurulan bir kişi yaşamını yitirdi.

İHA

İzmir'in Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler İrfan Yılmaz'ın (28) boyundan tabancayla vurulduğunu tespit etti.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan olayın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülürken polis ekipleri olayın şüpheli veya şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)