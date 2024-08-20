İzmir'de borç kavgasında bir kişi hayatını kaybetti

İHA
İzmir'in Bayraklı ilçesi Refik Şevket İnce Mahallesi'nde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler İrfan Yılmaz'ın (28) boyundan tabancayla vurulduğunu tespit etti.
HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yılmaz, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan olayın alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülürken polis ekipleri olayın şüpheli veya şüphelilerinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış