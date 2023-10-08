İzmir'de boş sandığı eve girdi! Buzdolabındaki içecekleri içip uyudu... Gece saatlerinde bahçe duvarını aşarak bir villaya giren şahıs, terasta uyudu, bahçedeki buzdolabından içecek içip salıncakta zaman geçirdi. Gencin hırsız olmadığı fark eden ev sahibi şikayetçi olmadı.

İHA İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde davetsiz misafir ev sahibini hayrete düşürdü. Çeşme Celal Bayar Mahallesi'nde saat 03.45'te, bahçe duvarını aşan bir erkek villaya girdi. Genç çocuk villanın terasında saatlerce uyudu. Genci saatler sonra fark etti Bahçedeki buzdolabından 3 adet içecek içip salıncakta zaman geçiren bu sıra dışı misafiri fark eden ev sahibi, emniyet güçlerine haber verdi. "Kimse yok sanarak uyumaya girdim" Hızla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, "Ben hırsız değilim, kimse yok sanarak uyumaya girdim" şeklinde konuştu. Ev sahibi şikayetçi olmadı Ev sahibi, şahsın 18 yaşında olması ve suç kaydının olmaması nedeniyle kendisinden şikayetçi olmadı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)