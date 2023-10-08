İzmir'de boş sandığı eve girdi! Buzdolabındaki içecekleri içip uyudu...

İHA
İzmir'in Çeşme ilçesinde gece saatlerinde davetsiz misafir ev sahibini hayrete düşürdü.
Çeşme Celal Bayar Mahallesi'nde saat 03.45'te, bahçe duvarını aşan bir erkek villaya girdi.
Genç çocuk villanın terasında saatlerce uyudu.
Genci saatler sonra fark etti
Bahçedeki buzdolabından 3 adet içecek içip salıncakta zaman geçiren bu sıra dışı misafiri fark eden ev sahibi, emniyet güçlerine haber verdi.
"Kimse yok sanarak uyumaya girdim"
Hızla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, "Ben hırsız değilim, kimse yok sanarak uyumaya girdim" şeklinde konuştu.
Ev sahibi şikayetçi olmadı
Ev sahibi, şahsın 18 yaşında olması ve suç kaydının olmaması nedeniyle kendisinden şikayetçi olmadı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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