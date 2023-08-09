DHA
Kadına yönelik şiddet, bu kez İzmir’de ayyuka çıktı.
İddiaya göre birkaç gün önce annesi F.Y. ile pazar alışverişine giden C.İ., Buca’nın Göksu Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı'nda boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ. ile karşılaştı.
Sokak ortasında dövdü
İkili arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile E.H.İ., eşi C.İ.'yi sokak ortasında darbetti.
O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şikayetçi oldu
C.İ. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli taksi ile olay yerinden kaçtı.
Baygın haldeki C.İ.'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, bölgeye sağlık ekipleri geldi.
Hastanedeki tedavi sonrası C.İ., eşinden şikayetçi oldu.
Tutuklandı
Şikayet sonrası E.H.İ., evinde yakalandı.
Gözaltına alınan E.H.İ., işlemleri sonrası tutuklandı.
Soruşturma sürüyor.