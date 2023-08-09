İzmir'de boşanma aşamasındaki eşi sokak ortasında darbetti Tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında darbeden, şikayet sonrası da gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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DHA

Kadına yönelik şiddet, bu kez İzmir’de ayyuka çıktı.

İddiaya göre birkaç gün önce annesi F.Y. ile pazar alışverişine giden C.İ., Buca’nın Göksu Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı'nda boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ. ile karşılaştı.

Sokak ortasında dövdü

İkili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile E.H.İ., eşi C.İ.'yi sokak ortasında darbetti.

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şikayetçi oldu

C.İ. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli taksi ile olay yerinden kaçtı.

Baygın haldeki C.İ.'ye ilk müdahaleyi çevredekiler yaparken, bölgeye sağlık ekipleri geldi.

Hastanedeki tedavi sonrası C.İ., eşinden şikayetçi oldu.

Tutuklandı

Şikayet sonrası E.H.İ., evinde yakalandı.

Gözaltına alınan E.H.İ., işlemleri sonrası tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.