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    İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil adliyede

    Bornova'da boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşini iş yerinde öldürerek kayıplara karışan ve dün yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
    • 09.11.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 17:54
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    İzmir'de boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil adliyede

    İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan Hülya Şellavcı Yeğin’e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim’de iş yerine gitti.

    Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan 2 çocuk annesi kadının, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

    Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı eşi Kaffar Yeğin’i yakalamak için çalışma başlattı.

    Eski eşe zorlama hapis kararı

    Hülya Şellavcı Yeğin’in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında, tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkarken, şüpheli eş için de İzmir 16. Aile Mahkemesinden zorlama hapis kararı çıktı.

    Kaffar Yeğin hakkında, Hülya Şellavcı Yeğin’in ölümünden 3 gün sonra tedbir kararını 4 kez ihlal etmesi nedeniyle 30 gün zorlama hapis cezası verildi.

    İzmir de boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil adliyede #1

    Şüphelinin olay yerine yakın görüntüleri çıktı

    Ayrıca Kaffar Yeğin’in, Hülya Şellavcı Yeğin’in öldürüldüğü atölyeye yakın bölgede görüntüleri de ortaya çıktı.

    Hülya Şellavcı Yeğin’in ölümünden 18 gün sonra ise cinayet zanlısıyla ilgili gelişme yaşandı.

    800 saatlik kayıt incelendi

    Zanlının yakalanması için İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince oluşturulan 10 kişilik özel ekip, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), iş yerleri ve belediye otobüslerindeki kameraların 18 günde kaydettiği toplam yaklaşık 800 saatlik kaydı inceledi.

    Şüpheli gözaltına alındı

    3 Kasım Perşembe günü, katil zanlısı bir güvenlik kamerasınca görüntülenince, saklandığı yer de bu izden yola çıkılarak tespit edildi.

    Polis ekipleri, Kaffar Yeğin’in saklandığı arkadaşı 67 yaşındaki M.G.’nin evine baskın yaptı.

    Olayda kullandığı tabanca ile birlikte ele geçirilen Kaffar Yeğin, gözaltına alındı.

    İzmir de boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil adliyede #2

    Suçlamaları kabul etti

    Katil zanlısı Kaffar Yeğin ile ona yardım ve yataklık etmekten arkadaşı M.G. de gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

    Kaffar Yeğin’in emniyetteki sözlü ifadesinde, cinayeti işlediğini kabul ettiği, cinayetin işlendiği ilk geceyi Güzelbahçe’de ormanlık bir alanda geçirdiğini, burada kıyafetlerini ve ayakkabısını değiştirip, yüzünü de gizlemek için şapka takarak arkadaşı M.G.’nin evine gittiğini söylediği belirtildi.

    Pişman olduğunu ifade etti

    Üzerinde Hülya Şellavcı Yeğin’in cep telefonu da çıkan Kaffar Yeğin’in, boşanma aşamasında olduklarını, aralarının gergin olduğunu, eşinin iş yerine gittiğini ve çıkan tartışmada cinayeti işlediğini ancak pişman olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

    Kendini soyutlamak için televizyon izlemedi

    Arkadaşı M.G.’nin evine gittikten sonra, 3 Kasım’da sahte kimlik çıkarmak amacıyla 1 kez dışarı çıktığı öğrenilen Kaffar Yeğin’in, yakalanmamak için balkona dahi çıkmadığını, hatta kendini dışarıdan soyutlamak için televizyon bile izlemediği ortaya çıktı.

    Şüpheli adliyeye sevk edildi

    İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan Kaffar Yeğin ve arkadaşı M.G., İzmir Adliyesine sevk edildi.

    İzmir de boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil adliyede #3

    İzmir de boşanma aşamasındaki eşini öldüren katil adliyede #4


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