İzmir'de boşanma aşamasındaki eşinin evini yaktı

Torbalı'da boşanma aşamasındaki eşinin evini yakan şahıs olay yerinden kaçtı. Şüpheli ekipler tarafından aranıyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 35 yaşındaki M.Ç. şahıs, boşanma aşamasındaki karısının yaşadığı eve benzin dökerek yaktı.

Saat 15.30 sıralarında iki katlı bir evin birinci katında çıkan yangın kısa sürede alevlendi.

Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinlerinin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülerek etkisiz hale getirilirken ev kullanılamaz hale geldi.

Dairenin boş olması nedeniyle yangından etkilenen olmadı.

Saldırgan her yerde aranıyor

İHA'nın haberine göre, öte yandan yangını çıkarttığı öne sürülen M.Ç., polis ekipleri tarafından her yerde aranırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.