Dolar
7.4963
0.0854%
Euro
8.8874
0.1329%
Altın
1960.89
0.3464%
Borsa
1111.24
0%
G. Altın
472.074
0.2731%
Bitcoin
81625.84
-0.4773%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    İzmir'de boynuna bıçak dayayıp, 250 bin lirayı gasbettiler

    Kuyumcu dükkanı işleten Ö.F.G.’nin boynuna bıçak dayayıp çantasında bulunan 250 bin lirayı gasbeden 4 kişi, araçla kaçarken kaza yaptı. Kaza sonrası şüphelilerden biri yakalandı.
    • DHA
    • 16.09.2020 - 08:47
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 08:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de boynuna bıçak dayayıp, 250 bin lirayı gasbettiler

    İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi'nde kuyumcu dükkanı işleten ve telefon alım satımı yaptığı öğrenilen Ö.F.G., akşam saatlerinde 150 bin lira parayı yanına alarak dükkanı kapattı.

    Ö.F.G., buluştuğu kardeşi S.G.'den de 100 bin lira aldı. Toplam 250 bin lira nakit parayı sırt çantasına koyan Ö.F.G., evine doğru yola çıktı.

    GASBEDİLDİ

    Aracından inen Ö.F.G.'nin önü 4 kişi tarafından kesildi. Şüpheliler, ''Ver lan çantayı" diyerek Ö.F.G.'nin boğazına bıçak dayadı. Yaşanan arbede sırasında Ö.F.G. boynundan yaralandı.

    Şüpheliler, hazırda bulunan plakasız beyaz bir otomobile binerek uzaklaştı. Ö.F.G., aracına binerek şüphelilerin peşine düştü. Ancak şüpheliler izini kaybettirdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boynundan yaralanan Ö.F.G., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ö.F.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    İzmir de boynuna bıçak dayayıp, 250 bin lirayı gasbettiler #1

    KAÇARKEN KAZA YAPTILAR

    Şüpheliler ise Kemalpaşa Caddesi'nde plakasız otomobille giderken kaza yaptı. Otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bir fabrikanın önünde ağaca çarptı.

    Kazanın ardından 3 şüpheli kaçarken, B.H. ise yakalanarak gözaltına alındı. Gasbedilen paranın bir bölümü ele geçirilirken polis, kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    İzmir de boynuna bıçak dayayıp, 250 bin lirayı gasbettiler #2

    İzmir de boynuna bıçak dayayıp, 250 bin lirayı gasbettiler #3

    İzmir de boynuna bıçak dayayıp, 250 bin lirayı gasbettiler #4

    İzmir de boynuna bıçak dayayıp, 250 bin lirayı gasbettiler #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir