İzmir’de bulunan adamın üzerinden 944 bin liralık çek çıktı Bayraklı ilçesinde boş bir arazide şüpheli şekilde yaşamını yitiren şahsın üzerinde 944 bin liralık çek bunundu.

İHA

İzmir’in Bayraklı ilçesi şüpheli bir ölüme sahne oldu.

Adalet Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazide yerde hareketsiz şekilde yattığı vatandaşlar tarafından fark edilen şahıs, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince başında hafif kanaması olduğu belirlenen şahıs, tüm çabalara rağmen kurtulamadı.

Üzerinden 944 bin liralık çek çıktı

Polis ekiplerince ölümü şüpheli bulunan şahsın üstünde yapılan aramalarda 944 bin liralık çek çıkarken, kimliğinin de Ercan Özdemir olduğu belirlendi.

Özdemir’in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis şahsın ölümüne dair soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)