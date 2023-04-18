İzmir'de çadırda uyuşturucu satan zehir tacirine operasyon düzenlendi Kentte dağlık alana çadır kurup uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli, ekipler tarafından uyuşturucu maddeleriyle birlikte yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşların zehirlenmesinin önüne geçmek isteyen ekipler zehir tacirlerini kıskıvrak yakalıyor.

Yurdun en ucra köşesine kadar operasyonları sıkı tutarak denetim yapan ekipler bu sefer akıllara durgunluk verecek bir noktada zehir tacirini yakaladı.

Operasyonun adresi İzmir'in Karabağlar ilçesi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçede uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele için özel olarak kurulan Narkotik timi, Peker Mahallesi'nde dağlık alanda çadır kuran bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli yakalandı

Çadırın kurulduğu bölgeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheli A.T.'yi suçüstü yakaladı.

Uyuşturucu maddeleri yakalandı

Çadırda yapılan aramada, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş çok sayıda esrar maddesi, 95 ekstazi hap ve 56 sentetik ecza ele geçirildi.

A.T., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.