İzmir'de çalışırken rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıya ilçesinde İZBAN istasyonunda çalıştığı sırada rahatsızlanarak yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi.

İzmir'de İZBAN istasyonunda temizlik personeli olarak çalışan Aydın Ural (43), verdiği mola sırasında rahatsızlanarak yere düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ural hayatını kaybetti.

MOLA VERDİĞİ SIRADA FENALAŞTI

İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Naldöken istasyonunda temizlik personeli olarak görev yapan Aydın Ural, saat 02.40 sıralarında mola vererek istasyondaki acil çıkış kapısından dışarıya çıktı.

Bir süre sonra Ural'ın geri dönmemesi üzerine endişelenen iş arkadaşları, telefonla aradı. Ancak Ural'ın telefonu açmaması nedeniyle, iş arkadaşları kontrol etmek için dışarıya çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ural'ı acil çıkış kapısının yakınında yerde hareketsiz halde yatarken bulan iş arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Savcının incelemesinin ardından Ural'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.