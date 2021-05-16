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    İzmir'de çalışırken rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti

    İzmir'in Karşıya ilçesinde İZBAN istasyonunda çalıştığı sırada rahatsızlanarak yere düşen temizlik görevlisi yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 16.05.2021 - 06:01
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 07:30
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    İzmir'de çalışırken rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti

    İzmir'de İZBAN istasyonunda temizlik personeli olarak çalışan Aydın Ural (43), verdiği mola sırasında rahatsızlanarak yere düştü.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ural hayatını kaybetti.

    MOLA VERDİĞİ SIRADA FENALAŞTI

    İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) Naldöken istasyonunda temizlik personeli olarak görev yapan Aydın Ural, saat 02.40 sıralarında mola vererek istasyondaki acil çıkış kapısından dışarıya çıktı.

    Bir süre sonra Ural'ın geri dönmemesi üzerine endişelenen iş arkadaşları, telefonla aradı. Ancak Ural'ın telefonu açmaması nedeniyle, iş arkadaşları kontrol etmek için dışarıya çıktı.

    İzmir de çalışırken rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti #1

    TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Ural'ı acil çıkış kapısının yakınında yerde hareketsiz halde yatarken bulan iş arkadaşları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ural'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    İzmir de çalışırken rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti #2

    CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

    Savcının incelemesinin ardından Ural'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de çalışırken rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti #3

    İzmir de çalışırken rahatsızlanan temizlik görevlisi hayatını kaybetti #4

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