İzmir'de cam kapıya çarpan ünlü restorancı Muzaffer Uslu hayatını kaybetti İzmir Konak'ta ünlü restorancı Muzaffer Uslu, iş yerinde çarptığı cam kapının kırılması sonucu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Uslu, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

İzmir'de yaşanılan görünmeyen kaza, bir kişiyi hayattan kopardı..

19 Mart günü Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda ünlü restorancı 50 yaşındaki Muzaffer Uslu, iş yerindeki cam kapıya çarptı.

Çarptığı cam kapı üzerine düştü

Çarpmanın etkisiyle cam Uslu'nun üstüne düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Uslu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Muzaffer Uslu'nun cenazesinin bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan, Muzaffer Uslu eski Ülkü Ocakları Ege Bölge Başkanı olduğu öğrenildi.