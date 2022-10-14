İzmir'de canlı yayında madde kullanan kadın gözaltında

Ödemiş ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki kadın, sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında madde kullanmaya ve düzeneği anlatmaya başladı. Harekete geçen ekipler, kadını yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki A.B. isimli kadın, sosyal medya hesabından akılalmaz görüntüler yayınladı.

Hesabından canlı yayın açan kadın, metamfetamin olarak bilinen uyuştutucu maddeyi kullanmaya başladı.

Düzeneği anlattı

A.B., bu esnada madde düzeneğinin nasıl yapıldığını da yayına katılan takipçilerine anlatmaya başladı.

Görüntülerin giderek yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Evinde yakalandı

Kadının adresini belirleyen Narkotik Grup Amirliği ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. 25 yaşındaki A.B. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilecek

İHA'nın haberine göre, A.B.'nin emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.