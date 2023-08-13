İzmir'de çanta fabrikası alevlere teslim oldu Bir çanta atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürülürken, atölyede büyük çaplı hasar meydana ifade edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA İzmir'in İkiçeşmelik ilçesinde saat 13.30 sıralarında 922 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında bulunan çanta atölyesinde panik anları yaşandı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına çevredekilerin ihbarıyla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale etti. 1 saat içinde kontrol altına alındı Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yoğun duman nedeniyle İkiçeşmelik Caddesi'nde trafik kontrollü sağlandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, 1 saatte söndürüldü. Atölyede büyük çapta hasar meydana gelirken, yangınla, ilgili soruşturma başlatıldı.