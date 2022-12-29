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- İzmir'de çatıdan düşen esnaf kameralara yansıdı
İzmir'de çatıdan düşen esnaf kameralara yansıdı
- 29.12.2022 - 15:10
İzmir'in Karabağlar ilçesinde tamir işi sırasında korkunç bir olay yaşandı.
İsmi Beşir olduğu öğrenilen bir esnaf, öğle saatlerinde oto kaporta boya servisinde tamir için çatıya çıktı.
Bu sırada dengesini kaybeden adam, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Durumu ağır
Çevredekilerin sesleri duymasının üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş yeri sahibinin durumunun ağır olduğunu belirledi.
Ambulansla hastanee sevk edilen genç adam tedavi altına alındı.
O anlar kamerada
İHA'nın aktarımına göre; iş yeri sahibinin çatıdan düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, çatıdaki iş yeri sahibinin dengesini kaybedip yere düşmesi, bu esnada sokakta olan bir kişinin kendisine müdahale ettiği anlar yer aldı.
İzmir'de çatıdan düşen esnaf kameralara yansıdı VİDEO