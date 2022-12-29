İş yerindeki su deposunu tamir etmek için çatıya çıkan dükkan sahibi 4 metre yükseklikten beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan genç adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde tamir işi sırasında korkunç bir olay yaşandı.

İsmi Beşir olduğu öğrenilen bir esnaf, öğle saatlerinde oto kaporta boya servisinde tamir için çatıya çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden adam, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Durumu ağır

Çevredekilerin sesleri duymasının üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iş yeri sahibinin durumunun ağır olduğunu belirledi.

Ambulansla hastanee sevk edilen genç adam tedavi altına alındı.

O anlar kamerada

İHA'nın aktarımına göre; iş yeri sahibinin çatıdan düşme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, çatıdaki iş yeri sahibinin dengesini kaybedip yere düşmesi, bu esnada sokakta olan bir kişinin kendisine müdahale ettiği anlar yer aldı.

İzmir'de çatıdan düşen esnaf kameralara yansıdı VİDEO

