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İzmir'de çay kaşığıyla kapısını açtığı otomobili çaldı

İzmir'de çay kaşığıyla kapısını açtığı otomobili çaldı Konak ilçesinde bir şüphelinin çay kaşığı ile yaptığı özel aparatla park halindeki bir otomobilin kapısını açıp çaldığı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.