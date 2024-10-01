İzmir'de yaşanan otomobil hırsızlığının taktiği, duyanları hayrete düşürdü.
Konak ilçesinde bir otomobil sürücüsü, park ettiği aracı yerinde bulamayınca durumu polise ihbar etti.
ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, otomobilin çalındığı noktada araştırma ve inceleme yaptı.
Polis, şüphelinin İ.C. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla İ.C. yakalanıp, gözaltına alındı.
KAPIYI ÇAY KAŞIĞIYLA AÇTIĞI ANLAŞILDI
İ.C.'nin çay kaşığından yaptığı özel aparatla otomobilin kapısını açıp, çaldığı saptandı.
Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Bu arada İ.C.'nin otomobili çaldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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