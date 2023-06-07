İzmir'de cezaevinden çıktı, husumetlisini öldürdü Cezaevinden tahliye olan uyuşturucu taciri, husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü. Polisin drone destekli operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı, ona yardım ettiği ileri sürülen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

25 yaşındaki zehir taciri R.K., 'uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan İzmir’de cezaevine girdi…

R.K., birkaç gün önce de tahliye oldu.

Cezaevinden çıktığı gibi cinayet işledi

Zanlı, hiç vakit kaybetmeden alacak meselesinden husumetli olduğu 26 yaşındaki Aziz Çetindalan'ı 3 Haziran'da buldu ve vurdu.

Boynundan vurulan Çetindalan, ambulansla kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çetindalan'ın cenazesi, yakınlarınca alınıp toprağa verildi.

Polis evini bastı

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli R.K.'nin saklandığı Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi'ndeki evini tespit etti.

Torbalı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün eve drone destekli operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda R.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen N.G. ve Y.B. de gözaltına alındı.

Tutuklandı

Olayda kullanılan silah ise ormanda bulundu.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.