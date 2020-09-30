İzmir’de çıkan kavgada iki kardeş bıçaklandı

Vücutlarına aldıkları bıçak darbesi sonucu yaralanan iki kardeş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Karşıyaka İskelesi yakınlarında kardeş olan Enes B. ve Hamdi B., kimliği öğrenilemeyen kişiler ile henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki kardeş de vücutlarına aldıkları bıçak darbesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNE YAKLAŞAN ARACA BİNDİRİLDİ

Adrese gelen sağlık ekiplerince Enes B., ilk müdahalesinin ardından ambulansa götürülürken, kardeşi Hamdi B., ise olay yerine yaklaşan bir otomobil tarafından araca bindirildi. Ekipler ile araç arasında yaşanan kovalamaca sonucu, otomobil bir süre sonra durdurularak yaralı Hamdi B. de, kardeşinin tedavi altına alındığı Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

Öte yandan, polis ekiplerince bıçakla yaralama olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.