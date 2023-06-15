İzmir'de çıkan miras kavgasında ağabeyini pompalı tüfekle vurdu İzmir’in Buca ilçesinde miras kavgası yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan kardeşlerin kavgası cinayetle bitti. Ağabeyinin evine gelen bir kişi pompalı tüfekle öz ağabeyini öldürdü.

DHA

İzmir'de çıkan miras kavgasında kan aktı..

Saat 21.00 sıralarında Buca ilçesi Yenigün Mahallesi 222/41 sokakta meydana gelen olayda Yusuf K., miras anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan ağabeyi Atilla K.'nın evine geldi. İki kardeş arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Yusuf K., pompalı tüfekle ağabeyi Atilla K.'ya ateş açtı. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Atilla K., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Hayatını kaybetti

Bu sırada silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 3 çocuk babası Atilla K.'nın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Atilla K.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ağabeyini öldüren şahıs suç aletiyle yakalandı

Ağabeyini pompalı tüfekle vuran Y.K., suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Atilla Kumanova’nın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.