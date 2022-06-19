Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
320.544
-6.32%
BTXN Coin
7.52
-8.40%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

    Karaburun ilçesinde tespit edilen yangın, bölgenin sarp ve kayalık olmasının da etkisiyle yaklaşık 15 saatlik müdahaleler sonucunda söndürüldü.
    • 19.06.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 08:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

    İzmir'in Karaburun ilçesi Bozköy civarında çıkan yangın, devriye görevi yürüten İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edildi.

    Bölgedeki İHA, yangına ait görüntüyü yangın yönetim noktasına aktardı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de konunun üzerine yangın bölgesine sevk edildi.

    Havadan müdahale

    Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı yangını kontrol etmekte güçlük çeken mevcut ekiplere destek amaçlı 17 arozöz, 8 yer ekibi, 3 dozer, 4 helikopter ve 3 uçak gönderildi.

    Havanın kararmasıyla birlikte helikopterler ve uçaklar bölgeden ayrılırken, gece boyunca yer ekiplerinin müdahaleler devam etti.

    İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı ViDEO

    42 hektar ormanlık alan zarar gördü

    Bugün ise havanın aydınlanması ile birlikte havadan müdahale kuvvetlerinin de katılmasıyla yaklaşık 15 saat sonra yangın kontrol altına alındı.

    Yangında 42 hektar orman ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

    İzmir de çıkan orman yangını kontrol altına alındı #1

    İzmir de çıkan orman yangını kontrol altına alındı #2

    İzmir de çıkan orman yangını kontrol altına alındı #3

    İzmir de çıkan orman yangını kontrol altına alındı #4


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da esnaflar park yeri yüzünden kavgaya tutuştu
    3. Sayfa

    İstanbul'da esnaflar park yeri yüzünden kavgaya tutuştu

    İstanbul'daki en yaşlı muhtar 95 yaşında görevine devam ediyor
    İç Haber

    İstanbul'daki en yaşlı muhtar 95 yaşında görevine devam ediyor

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir