Karaburun ilçesinde tespit edilen yangın, bölgenin sarp ve kayalık olmasının da etkisiyle yaklaşık 15 saatlik müdahaleler sonucunda söndürüldü.

İzmir'in Karaburun ilçesi Bozköy civarında çıkan yangın, devriye görevi yürüten İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından tespit edildi.

Bölgedeki İHA, yangına ait görüntüyü yangın yönetim noktasına aktardı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de konunun üzerine yangın bölgesine sevk edildi.

Havadan müdahale

Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı yangını kontrol etmekte güçlük çeken mevcut ekiplere destek amaçlı 17 arozöz, 8 yer ekibi, 3 dozer, 4 helikopter ve 3 uçak gönderildi.

Havanın kararmasıyla birlikte helikopterler ve uçaklar bölgeden ayrılırken, gece boyunca yer ekiplerinin müdahaleler devam etti.

İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı ViDEO

42 hektar ormanlık alan zarar gördü

Bugün ise havanın aydınlanması ile birlikte havadan müdahale kuvvetlerinin de katılmasıyla yaklaşık 15 saat sonra yangın kontrol altına alındı.

Yangında 42 hektar orman ve makilik alanın zarar gördüğü öğrenildi.













